إزالة 89 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الماضي، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، خلال اليومين الماضيين ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٨٩ حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف ، منها ، ١١ حالة تعدِِ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمراكز ، بني مزار ، ومطاي ، والمنيا ، وأبوقرقاص شمال وجنوب المحافظة، و٦٥ حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، و١٣حالة تعدِِ للبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون ١١٩ بمركزي ، سمالوط ، وبني مزار شمال المنيا ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.