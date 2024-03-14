إقبال كبير على الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب مرصفا ببنها

شهدت أهالي مرصفا بمركز بنها بمحافظة القليوبية، افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب مرصفا التابع لإدارة شباب بنها، إقبالا كبيرا من جماهير كرة القدم من الشباب والأهالي من عشاق كرة القدم والتي تقام فعالياتها برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تنظم مراكز الشباب بالقليوبية الدورات الرمضانية في كرة القدم والتي تشهد إقبالا كبيرا للمشاركين وللجمهور من عشاق كرة القدم في مختلف القرى والمراكز والتي تعد أحد أهم الأنشطة الرياضية التي تنظمها مراكز الشباب خلال شهر رمضان .

أكد الدكتور محمود الصبروط الصبروط وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أهتمام وزارة الشباب والرياضة بتقديم أفضل الخدمات للمترددين على مراكز الشباب سواء من خلال البنية التحتية للمراكز وإنشاء الملاعب او تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تساهم في جذب النشء والشباب.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق هدد من المبادرات والأنشطة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة تستهدف النشء والشباب ليس فقط في المجالات الرياضية بل وايضا في المجالات الثقافية والدينية والفنية وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تستهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة الأركان.