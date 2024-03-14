مسلسل سر إلهي| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تشارك النجمة روجينا في موسم دراما رمضان، بمسلسل سر إلهي، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وتصدر مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبد العزيز، تريند مواقع السوشيال ميديا، والأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للمسلسل، وكذلك الأغنية الدعائية للعمل، قبل بدء عرض أولى حلقاته.



وتظهر روجينا في البرومو الرسمي لمسلسل"سر إلهي" بمشاهد مليئة بالغموض والإثارة والتشويق حيث توجد لقطات من دخولها السجن و نزول قبر وصراعات مع العديد من الشخصيات بسبب طبيتها في البداية إلي أن تتغير شخصيتها بعد دخولها السجن ، كل ذلك في خليط فني متنوع، يقدمه المخرج رؤوف عبد العزيز، هذا إلي جانب العديد من مشاهدة الأكشن والإثارة ودخولها نصر القبر الأمر الذي خلق من التساؤلات حول ماذا تفعل نصرة؟ .

روجينا وميمي جمال



مواعيد عرض مسلسل سر إلهي

تعرض قناة CBC الليلة أولى حلقات مسلسل "سر إلهي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، ومن المقرر عرضه الساعة 12 صباحًا، ويعاد مرة في تمام الساعة السادسة مساءً، والساعة الحادية عشر مساءً.

ويُعرض مسلسل سر إلهي خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، من خلال قناة CBC في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي

كما تبث حلقات مسلسل سر إلهي لـ روجينا، في الساعة 11:00 مساءً عبر قناة cbc Drama إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

يُعرض مسلسل سر إلهي، على عدد من القنوات المصرية ومنها CBC وCBC دراما، بدايةً من الاثنين المقبل 11 مارس 2024، وهو أول أيام شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى بث حلقات مسلسل سر إلهي عبر منصة WATCH IT الرقمية.

روجينا

تفاصيل مسلسل سر إلهي



تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي شعبي مثير، حيث تروي الأحداث قصة نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا، التي تواجه نصرة تحديات الحياة بمفردها بعد خيانة أقرب الناس إليها، فتقرر الانتقام من من ظلمها، والمسلسل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة cbc، cbc drama، أبوظبي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

المسلسل بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.