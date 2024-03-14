شباب ميت نما بالقليوبية يوزعون وجبات الإفطار على الصائمين بالطريق الزراعي

أطلق عددا من شباب قرية ميت نما بمحافظة القليوبية مبادرة لإفطار الصائمين وتوزيع الوجبات على المواطنين قبل موعد اذان المغرب وتزامنا مع وفت الإفطار

وشاركت مجموعات أطلقت على نفسها Fly Team Scout بمركز شباب ميت نما بشبرا الخيمة المبادرة تحت شعار رمضان الخير.

وأكد عدداً من الشباب المشاركون في المبادرة انها تستمر في مسيرة العطاء بمركز شباب ميت نما للعام الثالث على التوالي .

وتنطلق حملة إفطار صائم على الطريق الزراعى والطرق المارة عبر القرية بمشاركة فريق الكشافة بمركز شباب ميت نما .

ويقوم العشرات من الشباب بتجهيز الوجبات والتمر والعصائر والمياة وتوزيعها على الطريق وعلى المارة ، تحت شعار ( رمضان شهر الخير ).



يذكر أن المبادرة تنطلق للشهر الثالث على التوالى بمشاركة عددا من الشباب والقيادات المجتمعية بهدف نشر قبن الخير في المجتمع وتعتمد على الجهود التطوعية من الشباب المشاركين واعضاء فريق الكشافة هادفلن لنشر البهجة بين المواطنين .

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية قد أعلنت دعمها لمثل هذه المبادرات الشبابية الهادفة لتنمية روح الترابط والمحبة وتوطيد العلاقات الإنسانية وتعوبد الشباب على العطاء.

وأكد الدكتور محمود الصبروط على دعم هؤلاء الشباب وتشجيعهم على الاستمرار في حملات العطاء والمحبة .

مبادرة افطار صائم

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