أمسك برأسه وضربها بالحائط.. المؤبد للمتهم بقتل والده الكفيف

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم رئيس المحكمة ، بمعاقبة المتهم بقتل والده الكفيف داخل مسكنه بقرية شوبك بسطة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالسجن المؤبد.

أمسك برأسه وضربها بالحائط عدة مرات

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم قتل والده المجني عليه عمدا من غير سبق الاصرار أوالترصد بأن دلف إلى مسكنه وما أن ظفر به حتى أمسك برأسه وضربها بالحائط عدة مرات قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وسرق المتهم مبلغًا ماليًّا مملوك للمجني عليه من مسكنه ليلًا في ذات الزمان والمكان على النحو المبين بالتحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود إشارة من المستشفى باستقبال شخص كفيف يبلغ من العمر 72 عامًا، مقيم بقرية شوبك بسطة بدائرة المركز، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص، تبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة شابًّا يدعى "السيد م. س."، 45 عامًا، فني ثلاجات، ابن المجني عليه، لسرقة مبالغ مالية كانت بحوزته لمروره بضائقة مالية، كما تبين أن المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية وعقلية.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ثم أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.