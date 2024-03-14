النائب أيمن محسب: القضاء علي مضاربات الدولار سيؤدي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار ا

لوطني، إن استمرار انهيار السوق السوداء بعد قرار تحديد سعر الف وفقا لآليات السوق، يؤكد صحة القرار كوسيلة لمحاصرة السوق السوداء للعملة والقضاء عليها، مشيرا إلي أن نزول سعر الدولار إلي ٤٧ جنيها سيكون له تأثيرات إيجابية علي السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

السوق الموازية

وأضاف محسب، أن تضييق الخناق على السوق الموازية والقضاء على المضاربات التي كانت تتسبب في ارتفاعات غير منطقية بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء، سيساهم في استقرار السوق النقدي، متوقعا ان يكوم لذلك انعكاسات علي زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، والتي شهدت تراجعا ملحوظا بسبب الفجوة التسعيرية التي خلقتها السوق غير الرسمي.

نزول سعر الدولار

وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار نزول سعر الدولار سيكون له انعكاسات إيجابية علي أسعار السلع والمنتجات وهو ما سيشعر به المواطن خلال الفترة المقبلة، موضحا ان استقرار سعر الصرف سيكون له انعكاسات علي كافة القطاعات الحيوية في مصر بالإضافة إلي تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.