مقتل شاب أثناء الدفاع عن خطيبته على يد 4 متهمين بسقارة.. التفاصيل الكاملة

لقى شاب مصرعه على يد 4 أشخاص أثناء دفاعه عن خطيبته، بعدما تحرش بها المتهمون لفظيا وهددوها بالأسلحة البيضاء في منطقة سقارة بمركز أبو النمرس.

وقال شقيق الضحية: أخويا كان رايح الشغل مع خطيبته و4 بنات أصدقاء بعد الفطار تاني يوم رمضان، وهما في الطريق اتعرض لخطيبته 4 شباب حاولوا التحرش بيها وعملولها حركات بسلاح أبيض وعايزين يلمسوها بالعافية.

وأكمل: وقتها تدخل أخي لإنقاذ خطيبته من المتهمين وحاول إبعادهم، ولكن أحد المتهمين قام بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض وتسبب في قطع وتر بقدمه واستمر باقي المتهمين بضربة حتى أفقدوه الوعي، ثم هربوا، وجاء أصدقاءه ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه ولكنه فقد حياته عقب وصوله إلى المستشفى.

مقتل شاب على يد 4 متهمين أثناء الدفاع عن خطيبته بسقارة

البداية كانت بتلقي الأمن بلاغا من المستشفى العام يفيد وصول فرحات السيد، وشهرته بيبو،، عدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسده وبسؤال مرافقيه أكدوا أنه تعرض للضرب بالأسلحة البيضاء من 4 آخرين أثناء سيره في الشارع في وقت معاصر للإفطار، وبصحبته خطيبته وزميلاته فى العمل فتم التدخل طبيا للتعامل مع حالة المجنى عليه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.



