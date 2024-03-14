بدء فعاليات وندوات جامعة العريش الرمضانية

نظمت جامعة العريش الرمضانية، ندوة عن أفضال شهر الصيام والبركة والانتصارات، وذلك ضمن خطة الأنشطة الطلابية المُقرر تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش، وإشراف الأستاذ الدكتور عبدالمقصود عبدالقادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس محمد أبوحطب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.



وتحدث الحاضرون، في الندوة عن أفضال شهر الصوم وبركاته ونفحاته ومكانته ومن المقرر إقامة العديد من الندوات والمسابقات الدينية، والأنشطة الطلابية المختلفة،وذلك علي مدار الشهر المبارك.



ووجه الدكتور حسن الدمرداش التهنئة بالشهر الفضيل لجمهور الحاضرين، وللسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والطالبات متمنيا أن يعود على مصر الحبيبة العظيمة بالخير واليمن والبركات.

