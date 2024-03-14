موعد مواجهتي الأهلي وسيمبا التنزاني بربع نهائي أبطال أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني احد يومي 29 او 30 من شهر مارس الجاري لحساب منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، على أن يأتي لقاء الإياب بالقاهرة على ملعب ستاد القاهره الدولي أحد يومي خمسة أو ستة أبريل المقبل.



كانت قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت عصر الثلاثاء الماضي في القاهرة، قد أسفرت عن مواجهة الأهلي لـ«سيمبا التنزاني» في الدور ربع النهائي.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة بـ12 نقطة، بينما حل يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني.

كما أسفرت قرعة الدور الربع النهائي عن مواجهة مازيمبي الكونغولي، مع بترو أتليتكو الأنجولي، فيما يلتقي الترجي التونسي مع أسيك ميموزا الإيفواري، ويواجه يانج أفريكانز التنزاني، صن دوانز الجنوب إفريقي.

ويلتقي الفائز من الأهلي وسيمبا التنزاني مع الفائز من مازيمبي وبترو أتليتكو في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز من الترجي التونسي وأسيك ميموزا مع الفائز من صن داونز ويانج أفريكانز.