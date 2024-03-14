10 فرق في المرحلة النهائية لبطولة دوري الجمهورية مواليد 2007

حسمت 10 فرق تأهلها إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية لمواليد 2007، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك والإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.





وعلى صعيد متصل ، يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2007 ماء اليوم الخميس نظيره بيراميدز، في المباراة التي تقام بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية ، لتحديد الفائز باللقب.

يدخل أهلي 2007 المباراة وفي رصيده 61 نقطة، من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 4 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة مباراة واحدة، وسجل الفريق 46 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.