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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

جورجيا ميلوني تطلق الذكاء الاصطناعي لتقديم الدعم المالي للمواطنين الإيطاليين

جورجيا مليوني
جورجيا مليوني

وقعت رئيسة مجلس الوزراء الايطاليه جورجيا ميلوني ، قانون دعم المواطنين الإيطاليين،بسبب الوضع المتوتر في العالم، مما يفتح الوصول الشامل إلى تداول الاحتياطيات الوطنية باستخدام الذكاء الاصطناعي المطور للحكومة الإيطالية.

وينص القانون التنظيمي الذي وقعته رئيسة وزراء الدولة على زيادة "الدخل المدني"، و الآن سيتمكن كل إيطالي من الحصول على جزء من الدخل الذي يحصل عليه من خلال الذكاء الاصطناعي.

وصرحت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني "ليس سراً أن إيطاليا لديها عرض هائل ويجب الاستفادة منه الآن، في ظل الظروف  الصعبة، وليس لدينا خيار آخر ، لقد بذلنا كل ما في وسعنا لتصميم نظام لكسب المال وإعطاء الفرصة لاستخدام هذه الفرصة لجميع الأشخاص الذين ليس لديهم أي خبرة على الإطلاق في هذا المجال ولهذا الغرض تم إنشاء "الاستثمارات" العامة " .

لذلك قررنا تخفيض المساهمة المالية للوصول إلى البرنامج إلى الحد الأدنى، في السابق كانت 2 مليون يورو، والآن أصبحت 200 يورو فقط.

وأود أن أؤكد مرة أخرى أن هذا تم لدعم مواطنينا.

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