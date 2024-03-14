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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل لحظة غضب| موعد عرض الحلقة الخامسة

صبا مبارك
صبا مبارك

تعرض حلقات مسلسل لحظة غضب عبر أحد المنصات الترفيهية حصريًا، ضمن الماراثون الدرامي المتنوع بين القاضيا الاجتماعية والسياسية والكوميدية.

 

 تبدأ الحلقة في الـ 11 مساءً يوميًا وحصريًا عبر منصة watch it. 

قصة مسلسل لحظة غضب ودور صبا مبارك

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية. من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم. 

 

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب. 

 

أبطال مسلسل لحظة غضب مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.

 

 

 

 

 

 

 

 

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