رئيس جامعة سوهاج يوقع عقد شراكة مع شركة لأعمال النظافة

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عقد شراكه مع شركة لادارة المشروعات، وذلك للقيام بأعمال النظافة الشاملة بجميع مباني الجامعة لمدة عام، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وممثلي الشركة خالد جودة رئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء إبراهيم الحنوني المدير التنفيذي للمجموعة، اللواء مصطفى العزازي مدير قطاع سوهاج، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وقال النعماني أن التعاقد مع الشركة نص على قيامها بتوفير بيئة صحية نظيفة، طبقاً لمتطلبات الجودة، والمحافظة على صحة وسلامة كافة منتسبيها، من خلال تقديم خدمات أعمال النظافة، مما يمكن الجامعة من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وضمان انتظام سير العمل، وذلك بتكلفة بلغت ٧ مليون وخمسمائة خمسة وخمسين ألف وأربعمائة وأربعة وستون جنيهًا سنوياً، شاملة مستلزمات التشغيل وأدوات النظافة.

وشدد النعماني، على أهمية الإلتزام بمنظومة النظافة داخل الجامعة بمقريها الجديد والقديم، وتنفيذ كافة بنود العقد للوصول لمنظومة نظافة فعالة ومستدامة، مضيفاً أن الشركة موكلة بالقيام بأعمال النظافة بكليات الجامعة المختلفة بمقريها القديم والجديد، المعهد الفني للتمريض، المدن الجامعية، المدرجات، الاستراحات، الملاعب، مبنى الأنشطة الطلابية وشئون المقر، محيط المسطحات الخضراء، الإدارة الطبية، مركز الاختبارات، مبنى الإدارة الهندسية ووحدة المخبوزات.

وأوضح المحاسب اشرف القاضي أن نظام العمل يتم على ورديتين صباحاً ومساءََ في كافة أنحاء الجامعة، عدا المدن الجامعية وردية واحدة، مضيفاً أن طبيعة العمل تشمل تنظيف وتلميع الأرضيات والواجهات الزجاجية والمكاتب والمباني والطرقات وغيرها.

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور ياسر عبدالفتاح مدير عام الشئون الإدارية، أحمد عامر مدير عام الشئون القانونية، أحمد العارف مدير الشئون العامة.