القبض على تاجر سيارات محكوم عليه بالحبس 606 سنوات

أسفرت جهود قطاع الأمن العام يرئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط (تاجر سيارات- مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية).. لكونه محكوم عليه فى 216 حكما فى قضايا "تبديد" بلغت العقوبات 606 سنة حبس وكفالات مالية.

كما تكنت من القبض على (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة).. لكونها محكوم عليها بالسجن 10 سنوات فـى جناية "تزوير" وبالحبس 33 سنة وكفالات مالية فى 12 حكما بتهم "تبديد".

كما تم ضبط (موظف بالمعاش- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة).. لكونه محكوم عليه فى 128 حكم فى قضايا "تبديد، ضرب، غش أغذية" بلغت العقوبات فيها 165 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .