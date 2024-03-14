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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

رئيس جامعة الأزهر يبحث مع سفير مصر في المالديف فتح آفاق علمية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر سفير مصر في المالديف خلال اللقاء

أعرب الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن تقديره للخارجية المصرية في توطيد سبل التعاون العلمي مع الدول الأخرى، مشيدًا بجهود السفير ماجد المصلح، سفير مصر في جزر المالديف؛ لحرصه على فتح آفاق تعاون علمي مع جامعات المالديف بالتعاون مع الأزهر الشريف.

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وقال خلال استقباله للسفير المصري في المالديف: إن الأزهر الشريف وجامعته لا يدخران جهدًا في نشر الوسطية والاعتدال في شتى بقاع الأرض.

الأزهر الشريف له مكانة خاصة في المالديف

رئيس جامعة الأزهر يبحث مع سفير مصر في المالديف فتح آفاق علمية

ومن جانبه أكد السفير ماجد المصلح، سفير مصر في المالديف، أن الأزهر الشريف له مكانة خاصة في المالديف، وأن حكومته وشعبه يقدران الأزهر الشريف، موضحًا أن هناك حاجة للإفادة من علماء الأزهر الشريف في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وفي التدريس بالجامعات بالكليات الشرعية والعملية، والعمل بالمستشفيات، فضلًا عن حاجتهم لتدريب الأطباء المالديفيين في مستشفيات الأزهر، وكذا التعاون في تنظيم مؤتمر مشترك عن وسطية الإسلام.

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