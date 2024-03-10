نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يترأس مجلس كلية أصول الدين بأسيوط

ترأس الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مجلس كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط بحضور الدكتور عبدالمحسن وهبة عميد الكلية، والدكتور حسين أبوصغير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام وأعضاء المجلس.

وناقش المجلس، عدداً من الموضوعات المتعلقة بشئون الطلاب والدراسات العليا ومناقشة آخر تطورات التقدم للحصول على شهادة الجودة.

وفي نهاية المجلس، استمع نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، إلى رؤية أعضاء مجلس الكلية حول سبل تطوير وتنمية الموارد الذاتية للكلية خلال الفترة القادمة وخطة الكلية للحصول على الجودة والاعتماد.

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عدد من قاعات الدراسة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية حيث حث خلال جولته الطلاب على الانتظام في المحاضرات خلال شهر رمضان المبارك كما وجه الشكر للأساتذة ومسئولي الكلية على حرصهم على انتظام المحاضرات وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب وفقاً للامكانات المتاحة.