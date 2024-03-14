تعليم الفيوم تفوز بالمركز الثاني والثالث جمهورية في مسابقات رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية التربية الموسيقية) في مسابقة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية على مستوى الجمهورية. واقيمت المسابقة تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف عبير عدلى عطية مستشار مادة التربية الموسيقية بالوزارة ،ومتابعة وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وحققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى المسابقة الشتوية على مستوى الجمهورية (رياض الاطفال _ المرحلة الابتدائية ) للعام الدراسي 2024/2023م

المركز الثانى جمهورية فى المرحلة الابتدائية والمركز الثالث جمهورية فى مرحلة رياض الأطفال.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالتهنئة للفائزين في المسابقات ، وتوجية التربية الموسيقية، وقدمت رسالة شكر الى أحمد حسن قائم بعمل موجة عام التربية الموسيقية ، ورسالة شكر لجميع المشاركين من الموجهين أشرف مكرم، و زينب خبيرى و أماني سامى و هناء وليم ، وكذلك المشرفين والمدارس والطلاب المشاركين فى المسابقات على مستوى الجمهورية.





































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