ناقد فني: هناك نقلة كبيرة في جودة الأعمال الدرامية (فيديو)

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن موسم رمضان 2024 شهد نقلة نوعية كبيرة للغاية في نوعية الأعمال المقدمة، بجانب حدوث نقلة كبيرة في مستوى الجودة المقدمة.

نجوم الشباك

وأضاف "الكشوطي"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا العام هناك تنوع كبير على مستوى الأفكار التي تقدمها المسلسلات، وعلى مستوى المخرجين والأبطال المشاركين في الأعمال ما بين نجوم الشباك والنجوم المخضرمين والشباب والمواهب الجديدة.

وأشار إلى أن المميز هذا العام المسلسلات المكونة من 15 حلقة حيث ستعرض مسلسلات في النصف الأول من شهر رمضان وأخرى تعرض في النصف الثاني، وهذا يفتح المجال أكبر في سوق الدراما للعمل بشكل أكبر وتوفير فرص عمل أكبر للعمال والفنيين في كل المجالات والتخصصات داخل العمل أو خلف الكواليس.

مسلسل الحشاشين

وعن مسلسل "الحشاشين"، لفت أن الفترات الأخيرة شهدت الأعمال على الجودة من حيث الصورة ومستوى تقنية التصوير، وهذا المستوى من الجودة في مسلسل "الحشاشين" ليس بجديد، وشاهدناه العام الماضي في "رسالة الإمام"، لكن هذا العام هناك توسع أكبر.