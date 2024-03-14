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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

"الحشاشين".. أضخم عمل درامي عربي يعيد تصور التاريخ والحاضر

الحشاشين
الحشاشين

عرض برنامج "صباح جديد" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًَا بعنوان “الحشاشين”.. أضخم عمل درامي عربي يعيد تصور التاريخ والحاضر.

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مهندس ديكور "الحشاشين" يكشف أماكن تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل (فيديو)

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مسلسل الحشاشين الحلثة الثالثة| طرد حسن الصباح من القاهرة ونجاته من الغرق

وقال التقرير: "بتفاصيل عالمية الجودة ومتكاملة جذب مسلسل الحشاشين التاريخي العين والقلب من الوهلة الأولى، وبعد ساعات من عرض حلقاته الأولى أصبح المسلسل محط إعجاب المشاهدين والترند رقم 1 على مواقع التواصل الاجتماعي".

القلعة التاريخية آلموت

وأضاف: "تلك القلعة التاريخية آلموت التي تعني عش النسر التي ضمت بين جدرانها قصة أكبر جماعة دموية عبر العصور واستمرت عملياتها الاغتيالية على مدار قرنين من الزمان".

طائفة الحشاشين

وتابع: "طائفة الحشاشين الذين انفصلوا عن الفاطميين وطالبوا بإمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء من نسله، وأسس هذه الطائفة الحسن بن الصباح الذي أبدع الفنان كريم عبدالعزيز بتجسيد شخصيته بشكل كان أحد أبرز أركان نجاح المسلسل".

واستطرد: "تصدر المسلسل للترند رقم 1 لم يأت من فراغ فقد تم تخصيص أضخم ميزانية للعمل واهتم المخجر بيتر ميمي، بتوفير كل التجهيزات وبناء القصور والقلاع بأعلى مستوى".

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