سعر طن القمح اليوم الخميس رابع أيام رمضان عند التاجر.. الروسي بكام

سعر طن القمح اليوم.. شهدت أسعار القمح خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس "رابع يوم رمضان" في الاسواق المصرية والمحلية، استقرارًا، واستقر طن القمح الروسي بنوعيه، كما ثبت الأوكراني، واستقر سعر القمح «بروتين 11.5%»، ليصل عند 13,300جنيه للطن.

واستقر سعر طن القمح اليوم لدى تجار الجملة، خلال التعاملات في السوق المحلية، إذ سجلت الأسعار ثباتًا بعد الارتفاع الأخير الذي وصل إلى 1000 جنيه في بعض الانواع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر القمح اليوم الخميس في الاسواق ولدى تاجر الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كل الخدمات السعرية للسلع، لا سيما أسعار القمح، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار القمح اليوم الخميس "رابع يوم رمضان"

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند مستوى 14,000 جنيه للطن خلال التعاملات.

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبتت أسعار القمح «بروتين 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 13,500 جنيه للطن.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

كما استقر سعر القمح «بروتين 11.5%»، ليصل عند 13,300جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح اليوم، 30 جنيهًا للمستهلك.