عايدة غنيم : أشرف زكي ساعدني في علاج ابني

كشفت الفنانة عايدة غنيم عن مساعدة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في علاج نجلها، بجانب الحديث عن تفاصيل دخولها عالم التيك توك، والتي أوضحت أنها تعتمد عليه اعتماد كلي في الإنفاق من أرباحه على نجلها.

وقالت عايدة غنيم، في لقائها مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا عشمي دايمًا في ربنا، وإحنا كلنا أسباب، فأنا كنت بلوم على النقابة بتاعتي مش زملائي لأن مافيش حاجة في إيديهم يعملوها، ولكن مؤخرًا اكتشفت أن في نظام شلالية في السوق، ولكن الدكتور أشرف أخد موقف أنا بحييه عليه.

وتابعت: دكتور أشرف زكي إنسان قبل ما يبقى فنان ونقيب، وهو وقف معايا في مواقف كتير ومنها علاج ابني، وأنا ابني أهم حاجة في حياتي، وجمايله أنا شايلاها، وآخر حاجة كان في تحليل لـ ابني سعره 50 ألف جنيه، وكلمت أشرف زكي وعمل المستحيل وعملت التحليل بالتأمين الصحي.

عايدة غنيم: عايشة على السوشيال ميديا والتيك توك وبفتح لايفات

أما عن دخولها عالم السوشيال ميديا والتيك توك، فعلقت عايدة غنيم: أنا حياتي كلها دلوقتي ابني وعلاجه ومبنامش، فمعنديش وقت أدخل شلة، وأنا عايشة على السوشيال ميديا والتيك توك وبفتح لايفات، والتيك توك بالنسبة ليا بقى هو اللي أنا معتمدة عليه في مصاريفي ومصاريف ابني علشان معنديش شغل، والسوشيال ميديا اللي أنا أقدر أصرف من خلالها، وهي أه مبتجبش ليا المبالغ اللي الناس متخيلاه علشان في حاجات إحنا كفنانيين منقدرش نعملها علشان نحافظ على شكلنا، ولكن المهم أنها بتساعد بجزء كبير.

وأضافت: والناس بتنتقد على أساس إيه؟ ما أنت لو في وضعي هتعمل كده أو ممكن تعمل حاجات تانية أنا مرضاش أعملها.

برنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.