صدام إيطالي إنجليزي.. موعد مباراة روما وبرايتون اليوم الخميس

يصطدم فريق روما الإيطالي مع نظيره فريق برايتون الإنجليزي، اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز فريق روما الإيطالي برباعية نظيفة جاءت بتوقيع باولو ديبالا وروميلو لوكاكو ومانشيني وكريستينتي، أمام فريق برايتون هوف آلبيون على ستاد الأوليمبيكو ضمن مباريات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة روما أمام برايتون في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وستقوم قناة بي ان سبورتس 2 ببث مباراة روما الإيطالي وبرايتون هوف البيون الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي.