موعد مباراة ميلان وسيلافيا براج التشيكي اليوم والقناة الناقلة

يحتضن ملعب «إيدن أرينا» في التشيك، صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي ميلان الإيطالي ومضيفه فريق سيلافيا براج التشيكي في إطار منافسات إياب دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي.



جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين ميلان وسلافيا براج على ملعب «سان سيرو» معقل الفريق الإيطالي، انتهت بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين للفريق الإيطالي.



موعد مباراة ميلان وسلافيا براج في الدوري الأوروبي

تنطلق مباراة ميلان اليوم أمام سلافيا براج، اليوم الخميس في الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسلافيا براج في الدوري الأوروبي

من المقرر ان تذاع مباراة ميلان وسلافيا براج في إياب دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي ، عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، وبالتحديد قناة «بي إن سبورتس 1»، بتعليق عامر الخوذيري.