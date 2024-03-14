تراجع أسعار الذهب مع قفزة للدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة، بينما ينتظر المتداولون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية التي يمكن أن توجه الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في منتصف العام.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 2166.90 دولار للأوقية اعتباراً من الساعة 07:42 (بتوقيت غرينتش). وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 2172.00 دولار، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 في المائة، بينما تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم عند 4.2036 في المائة.

ويؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى ارتفاع سعر الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، كما أن ارتفاع عوائد السندات يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً.

وينتظر المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية ومؤشر أسعار المنتجين (بي بي آي) وطلبات إعانة البطالة التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم لتقييم صحة الاقتصاد الأميركي وما إذا كان ذلك سيردع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

وقال المحلل الرئيسي للسوق في آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا»، كلفين وونغ: «كان هناك تراجع طفيف في أسعار الذهب بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، لكنه لا يغير نظرة السوق كثيراً بشأن السياسة النقدية الأميركية».

وأضاف: «مع بيانات مؤشر أسعار المنتجين اليوم، إذا ظهر رقم القراءة السنوي الأساسي بالقرب من التوقعات، فأنا أعتقد أن سعر الذهب لا يزال مدعوماً».

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 67 في المائة لخفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقاً لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة من «إل إس إي جي»، بانخفاض من 72 في المائة قبل أن تشير البيانات إلى بعض التباطؤ في التضخم.

وسيصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أحدث توقعاته في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل. وتوقع اجتماع ديسمبر (كانون الأول) خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة لعام 2024.

وقال رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في «إيه بي سي ريفاينري»، نيكولاس فريبيل إن المحفزات الأخرى التي يمكن أن تحرك أسعار الذهب يمكن أن تكون المزيد من الأخبار السيئة بشأن سوق الإسكان الصيني وآلية تمويل حكوماته المحلية، بالإضافة إلى اتجاهات الطلب الاستهلاكي.

ويتوقع فريبيل أن يظل الطلب من القطاع الرسمي داعماً لأسعار الذهب هذا العام.

وانخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 938.80 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 1057.57 دولار، وانخفضت الفضة بنسبة 0.5 في المائة إلى 24.92 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.