رمضان أحلى بمراكز شباب منيا القمح

أعطى عبد الحميد محمد الصادق مدير عام إدارة منيا القمح بمحافظة الشرقية، شارة بدء افتتاح الدورة الرمضانية فى كرة القدم على الملعب الاستثماري بقرية المجازر، بكلمة نقل فيها تحيات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وأشاد بحسن التنظيم والإعداد والاستقبال،متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، وفاز فريق أولا سمعة بالقليوبية على فريق شبرا العنب بنتيجة ٠/٢

ونفذ مركز شباب سنهوت، أمسية رمضانية مع الدكتور طلعت فتحي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة الزقازيق، ودارت الأمسية تحت عنوان «الكبد والصيام وكيفية الحفاظ عليه»، واجاب على جميع أسئلة واستشارات الحضور، وذلك بهدف التوعية لأهمية الحفاظ على جسم الانسان من الأمراض.

واقيمت مركز شباب السعديين، اختبارات ترقى الأحزمة في نشاط للكاراتية،بحضور خبير التحكيم الكابتن مصطفى الحسيني، وذلك بهدف اكتشاف المواهب وتدريبهم وصقل مواهبهم، وتعليم فنون القتال، وخلق روح المنافسة بينهم، وشغل أوقات الفراغ في نشاط هادف، مما يساعد على جذب عضويتهم.

وفي مركز شباب ميت يزيد، شارك أعضاء المكتبة في المسابقة الثقافية «أجمل ما قرات» لأعضاء المكتبة للقراءة والاطلاع، وذلك ضمن خطة المكتبة وفاعليات مهرجان القراءة للجميع بالمركز، بهدف اكتشاف المواهب الأدبية والثقافية والفنية، وتدريبهم وصقل مواهبهم وشغل أوقات الفراغ في نشاط هادف ومثمر.

وفى مركز شباب تلبانة تم تنفيذ يوم رياضي فى تنس الطاولة للبراعم والاشبال، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز، بهدف التوعية بأهمية ممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض، واكتشاف المواهب وتدريبهم وصقل مواهبهم، وخلق روح المنافسة بينهم، وشغل أوقات الفراغ في نشاط هادف مما يساعد على جذب عضويتهم لمركز الشباب.

وفى مركز شباب كفر عمر مصطفى، تم تنفيذ المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم، ضمن خطة النشاط الديني بالمركز، بهدف التوعية بأهمية حفظ كتاب الله والعمل بآياته، واكتشاف المواهب الدينية، وتنميتها وصقل مواهبهم.

وفى مركز شباب قمرونة، تم عمل ورشة عمل لعمل زينة وتعليق زينة رمضان بمناسبة الإحتفال بشهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة النشاط الاجتماعي بالمركز، بهدف رسم البسمة والفرحة على وجوههم بمناسبة شهر رمضان المبارك، وشغل أوقات الفراغ في نشاط هادف.