قافلة طبية بقرية ابيس الاولي شرق الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية ابيس الاولي بالوحده الصحيه بقرية ابيس الاولي بمنطقه شرق الطبيه بالاسكندرية

والتي تبعد ١٥ كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي الجمهوريه المركزي ). يأتي ذلك، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية {حياة كريمة} وتحت رعاية الأستاذ الدكتور ، خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٥ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت سيادتها أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٦٦٨ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٨ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٢٧٥ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ١٠٩ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٨ اشعة سينية علاوة على فحص ١٢٨ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٥٦٠ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.



