الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رياح على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم الخميس

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 14 مارس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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حملات مكثفة لضبط مخالفات البناء وإزالة التعديات والإشغالات بالعبور

ويسود اليوم الخميس طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء
وأوضحت "الهيئة"، أنه يتأثر طقس اليوم، بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، خلال فترات متقطعة.


درجات الحرارة الخميس 
القاهرة العظمى 24، الصغرى 13
العاصمة الإدارية العظمى 25، الصغرى 12
الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 12
العلمين الجديدة العظمى 20، والصغرى 12
مطروح العظمى 19، الصغرى 11
شرم الشيخ العظمى 31 ، الصغرى 16
الغردقة العظمى 27،  الصغرى 16
أسيوط العظمى 29، الصغرى 11
سوهاج العظمى 31، الصغرى 12
قنا العظمى 33 الصغرى 14
الأقصر العظمى 34 الصغرى 15
أسوان العظمى 36 الصغرى 16

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