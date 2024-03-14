أهمية وجبة السحور خلال شهر رمضان الكريم (شاهد)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تليفزيونيًا حول أهمية وجبة السحور خلال شهر رمضان الكريم.

وجبة السحور

أكدت الدكتورة ضحى عبده محمد، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أهمية وجبة السحور التي أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قائلة: «لابد أن تكون وجبة السحور متأخرة، فضلًا عن كونها وجبة غذائية متكاملة أي تضم كل العناصر الغذائية سواء بروتين أو كربوهيدرات أو دهون أو فيتامينات وأملاح معدنية».

طبق الفول

وأضافت «محمد»، أن الوجبة الأساسية لوجبة السحور في مصر هي طبق الفول، متابعة: «يفضل استخدام الزيت الحار على الفول كونه غني بالأوميجا 3 أو الأحماض الدهنية عالية التشبع، وذلك بالإضافة إلى وضع الليمون وتناوله بالخبز البلدي أو الخبز كامل الحبة لأنه غني بالألياف الغذائية، والتي تشكل أهمية كبرى بالنسبة لأجسامنا وصحتنا وحركة الأمعاء والجهاز الهضمي بصورة جيدة».

وتابعت، أنه يجب تناول الخضراوات بجانب طبق الفول سواء كان جرجير أو طماطم أو خيار، وذلك بالإضافة إلى كوب الزبادي الذي يحتوي على البكتيريا المفيدة للغاية للجهاز الهضمي أو اللبن، مشددة على ضرورة شرب كمية مياه كافية، منوهة على ضرورة توزيع كميات المياه من بعد الإفطار حتى السحور حتى لا يتم الشعور بالجفاف.