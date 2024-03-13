«التغذية» يحذر من الإفراط في تناول أطعمة ومشروبات في السحور

شدد المعهد القومي للتغذية على ضرورة تجنب تناول الشاي والقهوة بعد وجبات السحور لأنهما من مدرات البول وبالتالي سيفقد الجسم جزءا كبيرا من المياة وسيؤدي ذلك إلى شعور سريع بالعطش في فترات مبكرة من النهار .

وأكد المعهد القومى للتغذية أن هناك أضرارا بالإفراط في المقليات والوجبات الدسمة حيث إن الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية تعمل على زيادة الوزن بسبب تأثيرها على الهرمونات التي تضبط الشهية وتخزن الدهون خصوصا في منطقة البطن كما أن الإصابة بالسمنة ترتبط بالعديد من المضاعفات الصحية المختلفة والتي أهمها ارتفاع ضغط الدم والاصابة بمرض السكرى من النوع الثانى .

وأشار إلى أن الإكثار من تناول السكريات في رمضان تمثل زيادة مخاطر ارتفاع معدلات الكوليسترول، بجانب ارتفاع مستوى السكر في الدم، وزيادة فرص الإصابة بالعديد من الأمراض التي تبدأ بزيادة الوزن وتنتهي بزيادة فرص الإصابة بداء السكري النوع الثاني.