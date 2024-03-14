علاج على نفقة الدولة لــ 8 الاف و 298  مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، وذلك من خلال القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، والمبادرات الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر إحتياجا ، وعلاج على نفقة الدولة .

حيث اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، انه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 8 الاف و 298 مواطن بالمحافظة ، وذلك خلال شهر فبراير 2024 ، بتكلفة بلغت 16 مليون و 566 الف جنيها ، وذلك في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا .

وذلك فى إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية ، واوضحت الدكتورة هدير نبيل مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة ؛ أنه بناءا على توجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بالفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع ؛ والمرور ومتابعة العمل بأقسام نفقة الدولة بالمستشفيات ، و متابعة الحالات بإستمرار ، والتأكد من عمل اللازم لهم.

تم تقدبم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير ، لــ 2024 حالة ؛ و تقديم خدمات العلاج الخارجي ، ( امراض الباطنة - الروماتويد - الأمراض المناعية - امراض القلب والصدر ) ، لــ 6147 حالة ؛ و تقديم خدمات الغسيل الكلوى لــ 190 حالة ، بإجمالى 2470 جلسة غسيل كلوى.