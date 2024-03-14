الخميس 14 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

علاج على نفقة الدولة لــ 8 الاف و 298  مواطن بالمنيا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ، وذلك من خلال القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، والمبادرات الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر إحتياجا ، وعلاج على نفقة الدولة .

 

حيث اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة   الصحة بالمنيا ، انه تم تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد  8 الاف و 298  مواطن بالمحافظة ، وذلك خلال شهر فبراير  2024  ، بتكلفة بلغت 16  مليون و 566 الف جنيها ، وذلك في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية  اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا  .

 

وذلك فى إطار جهود مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة  الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية ، واوضحت الدكتورة  هدير نبيل  مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة ؛ أنه بناءا على توجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بالفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع ؛ والمرور ومتابعة العمل بأقسام نفقة الدولة بالمستشفيات  ، و متابعة الحالات بإستمرار ، والتأكد من عمل اللازم لهم.

 

تم  تقدبم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير ، لــ  2024  حالة  ؛ و تقديم خدمات العلاج الخارجي ، ( امراض الباطنة -  الروماتويد - الأمراض المناعية - امراض القلب والصدر ) ،  لــ  6147 حالة ؛ و تقديم خدمات الغسيل الكلوى  لــ 190  حالة ، بإجمالى 2470 جلسة غسيل كلوى.

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