ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات مكثفة علي الأسواق بكافة مدن ومراكز المحافظة.

أسفرت عن ضبط 54 شيكارة يوريا مدعم داخل مخزن دون ترخيص قبل البيع بالسوق السوداء رغم حظر تداوله بالأسواق

بوادي النطرون.

وفي مركزى حوش عيسى وأبو حمص، تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 مخابز تصرفوا فى 27 شيكارة دقيق بلدى مدعم، و350 عبوة عصائر منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضرين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفى مركزى إدكو والمحمودية تم ضبط بدال تموينى تصرف فى 79 زجاجة زيت تموينى، وآخر تصرف فى كمية من السكر، بالإضافة لضبط 180 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، و150 كجم جبنة موزاريلا داخل مصنع بدون سجل صناعى، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود، من ضبط 208 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و200 كجم زيت سيارات غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مركزى كفر الدوار و شبراخيت ،تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و3 لعدم وجود بون صرف الخبز للمواطنين.