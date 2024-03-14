يلتقي مساء اليوم الخميس، فريقي الوحدة ونظيره ابها ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من عمر مسابقة الدورى السعودى و يلتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

تشكيل أبها المتوقع لمواجهة الوحدة اليوم بالدوري السعودي

حراسة المرمى كوستيليو تاتاروشانو.

خط الدفاع نوجيرا وناجي “ظهير أيسر”، عبدالله السديني “ظهير أيمن”، عبدالله القميزي “قلب الدفاع”.

وخط الوسط نيماشا ماتيتش “جناح أيمن”، جرزيغ كريشوفياك “جناح أيسر”، طارق سعيد الشهراني “قلب الوسط”.

خط الهجوم عبدالله العلي”قلب دفاع” كارل توكو إيكامبي “قلب دفاع”، عبدالله العوفي “جناح أيمن”، فرانسوا كامانو “جناح أيسر”.



موعد مباراة أبها والوحدة

المباراة تقام فى التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتذاع على قنوات SSC السعودية المشفرة والمفتوحة.

معلقين مباراة أبها والوحدة

على قناة SSC Extra 1 المشفرة بتقنية الـ Hd سيتولى التعليق على اللقاء المعلق سعد يحيي.

أما قناة SSC Extra 1 المفتوحة على القمر عرب سات بتقنية الـ SD سيتولى التعليق على اللقاء المعلق عيسى الزدجالى.