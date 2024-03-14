مسلسل الحشاشين الحلثة الثالثة| طرد حسن الصباح من القاهرة ونجاته من الغرق

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل “الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، حيث قابل حسن الصباح الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ثم سأله عمن سيخلفه ليخبره بأنه الأمير نزار، كما دخل عليهم الوزير بدر الدين الجمالى مستغرباً من وصول حسن الصباح إلى مبتغاه، إلا أنه اصطدم بتوصية السلطان على حسن الصباح، ثم تطورت الأحداث مع ملك شاه الذى يجسد دوره الفنان إسلام جمال، والذى استطاع الوصول لكرسي حكم السلاجقة رغم تحديات عمه حيث استطاع التغلب عليه وهزيمته.

كريم عبد العزيز

كما تطورت الحلقة الـ 3 من مسلسل الحشاشين فى أحداثها المثيرة مع موت الخليفة المستنصر بالله، ورغم أنه كان أعلم حسن الصباح بأن الخلافة ستكون لابنه نزار، إلا أن بدر الدين الجمالى وزيره نجح فى مبتغاه وزوّر الوصية لصالح زوج ابنته المستعلى بالله، ثم تم قتل نزار بن المستنصر بعدها، وهو ما جعل حسن الصباح – كريم عبد العزيز – يبوح لزوجته بأن الأمر قد حسم وأن قتل نزار هو بداية لخروج ما يفكر به إلى النور، فهو الذى سيدعو لصاحب الحق المقتول نزار، فى كل الأمصار ويجمع المريدين من أجل تطبيق ما يفكر فيه ليبدأ عهدا جديدا لا يفصل بينه وبين الناس فيه أمير أو قائد، فسيكون هو القائد لأتباع ومريدين يحاولون جميعاً الانتصار لصاحب الحق المتوفى نزار.

كريم عبد العزيز

كما تم طرد حسن الصباح من مصر على يد الوزير بدر الدين الجمالى، وذلك بعدما أصر الأخير على ذلك وخيّره ما بين قطع رأسه أو نفيه بشرط إرسال الرسائل إلى أتباعه خارج مصر بأن الحق مع المستعلى ولي العهد وليس نزار، ليقوم الصباح بحيلة ممثلة فى إرسال رسائل مع الحمام مع خروجه من القاهرة كما اتفق مع بدر الدين الجمالى، ولكنه اتفق سراً مع مساعده على قتل الحمام وعدم وصوله إلى أتباعه.

وواجه حسن الصباح كعاصفة شديدة كادت تتسبب فى غرقه إلا أنه أنقذ أحد ركابها كما وقف على مقدمة المركب وردد كلمات بعدها هدأت الريح ليخبر الطاقم أن روح الأمير نزار سبب نجاتهم، وهو ما جعلهم يصبحوا من مريديه على الفور وأتباعه، ثم طلب منهم التوجه لـ عكا وعدم السفر إلى المغرب.

بينما تواصلت الإثارة فى نهاية الحلقة مع كشف زوجته ميرنا نور الدين عن حيلته الممثلة فى أنه كان يقرأ بكتاب عن مواقيت الريح والعواصف، ليكشف ذلك عن أن ما سبق كان حيلة منه وكان على علم بهدوء الرياح فى وقت معين.وكانت الحلقة الـ 3 من

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.

كريم عبد العزيز



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

