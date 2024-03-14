محلل سياسي: الانتخابات الرئاسية الأمريكية تكسير عظام بين بايدن وترامب

قال المحلل السياسي أحمد محارم، إن غالبية الشعب الأمريكي اعتاد على الإثارة والبحث عن كل ما هو جديد، والانتخابات الرئاسية بهذه الصورة أصابت غالبية الشعب الأمريكي بنوع من الملل لعدم وجود جديد بها.

الانتخابات الأمريكية:

أضاف خلال مداخل ببرنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الأمريكي اكتشف بعد كل هذا الوقت أن التاريخ يُعيد نفسه وستعود الانتخابات لتكرار نفسها، كما كانت منذ 4 سنوات بكثير من الجدل بين بايدن، الرئيس الحالي، وترامب، الرئيس السابق.

الشعب الأمريكي:

تابع، أنه من المفترض أن يستمع الشعب الأمريكي للمرشح لمعرفة برنامجه الانتخابي، وماذا سيفعل في المستقبل؛ لكن الحقيقة أن كلا المرشحين لم يتحدثا حتى الآن عن المستقبل بل الصراع بينهما تكسير عظام واتهامات مثيرة للجدل، موضحًا أن الشعب الأمريكي قلق من تقدم سن الرئيس بايدن وذاكرته الضعيفة وتدهور الاقتصاد في فترة حكمه، والأهم من كل ذلك الدعم غير المسبوق المقدم لإسرائيل في حربها على غزة.