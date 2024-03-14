ميدو يكشف عن حالة واحدة تمنعه من الترشح على رئاسة الزمالك (فيديو)

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق إنه أصغر لاعب شارك مع الزمالك عبر التاريخ، وأصغر مدرب درب الفريق، وأصغر مدرب فاز ببطوله في تاريخ مصر، ويتطلع إلى أن يكون أصغر رئيس لنادي الزمالك عبر التاريخ".



وأضاف ميدو خلال حواره مع برنامج أسرار الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، أنه يعتزم رئاسة نادي الزمالك بعد الإنتهاء من مشروع خاص به يعكف الآن على أن يوقفه على رجله على حد وصفه.

اللي يمسك نادي الزمالك لازم يكون رجل شجاع

وتابع ميدو:"اللي يمسك نادي الزمالك لازم يكون رجل شجاع لا يخاف من أحد، أنا الحمد لله ما بخافش إلا من ربنا، ولو مسكت رئيس الزمالك أو نائب رئيس الزمالك وبعد كده رئيس الزمالك هحارب على حقوق الزمالك حتى لو هتسجن".



وردا على سؤال ما إذا كان من الممكن أن يخوض الانتخابات ضد حازم إمام، قال ميدو: "عمري ما هنزل في انتخابات الزمالك قدام حازم.. يا سلام اه والله لو حازم نزل ريس انا هنزل نائب معاه".