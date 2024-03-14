جدول مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 كاملاً والقنوات الناقلة
يترقب عشاق الساحرة المستديرة ، اليوم الخميس ، إقامة عدد من المواجهات المرتقبة على الصعيد الأوروبي ، بمسابقتي الدوري الأوروبي ، ودوري المؤتمر الأوروبي.
وتأتي مواجهات اليوم كاملة على النحو التالي ..
فياريال في مواجهة مارسيليا الثامنة إلا ربع مساءً ، مذاعًا عبر قناة beIN Sports HD 6
جلاسكو رينجرز أمام بنفيكا التوقيت ذاته ، عبر قناة beIN Sports HD 8
سلافيا براج أمام ميلان ، التوقيت ذاته ، عبر شبكة beIN Sports Connect
وست هام أمام فرايبورج ، التوقيت ذاته عبر قناة beIN Sports HD 5
ليفربول أمام سبارتا براج العاشرة مساءً عبر beIN Sports HD 1
برايتون أنمام روما ، التوقيت ذاته عبر قناة beIN Sports HD 2
باير ليفركوزن أمام كارباج أجدام ، التوقيت ذاته.
أتالانتا في مواجهة سبورتينج لشبونة التوقيت ذاته beIN Sports HD 3
دوري المؤتمر الأوروبي ..
فيكتوريا بلزن في مواجهة سيرفيت،الثامنة إلا ربع مساءً.
فنربخشة في مواجهة سانت جيلوازالتوقيت ذاته beIN Sports HD 9
باوك سالونيكا أمام دينامو زغرب ، التوقيت ذاته
أستون فيلا في مواجهة أياكس أمستردام ، العاشرة مساءً عبرbeIN Sports HD Xtra 1
كلوب بروج أمام مولده النرويجي التوقيت ذاته.
ليل أمام شتورم جراتس، التوقيت ذاته.