الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الخميس 14 مارس 2024 كاملاً والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ، اليوم الخميس ، إقامة عدد من المواجهات المرتقبة على الصعيد الأوروبي ، بمسابقتي الدوري الأوروبي ، ودوري المؤتمر الأوروبي.
 

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لاعبة يد الأهلي بعد التتويج بالدوري : شخصية الفريق تظهر في المواعيد الكبرى


وتأتي مواجهات اليوم كاملة على النحو التالي ..
فياريال في مواجهة مارسيليا الثامنة إلا ربع مساءً ، مذاعًا عبر قناة beIN Sports HD 6
جلاسكو رينجرز أمام بنفيكا التوقيت ذاته ، عبر قناة beIN Sports HD 8
سلافيا براج أمام ميلان ، التوقيت ذاته ، عبر شبكة beIN Sports Connect

وست هام أمام فرايبورج ، التوقيت ذاته عبر قناة beIN Sports HD 5
ليفربول أمام سبارتا براج العاشرة مساءً عبر beIN Sports HD 1
برايتون أنمام روما ، التوقيت ذاته عبر قناة beIN Sports HD 2
باير ليفركوزن أمام  كارباج أجدام ، التوقيت ذاته.
أتالانتا في مواجهة سبورتينج لشبونة التوقيت ذاته beIN Sports HD 3

دوري المؤتمر الأوروبي ..
فيكتوريا بلزن في مواجهة سيرفيت،الثامنة إلا ربع مساءً.
فنربخشة في مواجهة سانت جيلوازالتوقيت ذاته beIN Sports HD 9
باوك سالونيكا أمام دينامو زغرب ، التوقيت ذاته

أستون فيلا في مواجهة أياكس أمستردام ، العاشرة مساءً عبرbeIN Sports HD Xtra 1
كلوب بروج أمام مولده النرويجي التوقيت ذاته.
ليل أمام شتورم جراتس، التوقيت ذاته.

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