الثلاثاء 02 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.. مع اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير الجاري، يكثف أصحاب المعاشات البحث عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.

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معاش تكافل وكرامة لشهر يناير2024

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير2024  يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري، وقد حسمت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد عن وجود زيادة في معاش تكافل وكرامة يناير 2024، ولم تعلن عن أي زيادات في معاشات تكافل وكرامة خلال شهر يناير.

رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

في البداية الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من هنا 

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال اسم المستخدم رباعي.

اختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

أخيرًا النقر على أيقونة استعلام، لتظهر جميع البيانات.

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