تشهد استقرارًا.. أسعار الدولار اليوم في بنوك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 14 مارس 2024/ 4 رمضان 1445هـ، حالة من الاستقرار أمام العملة المحلية "الجنيه"، وذلك بالبنوك العاملة في مصر.

ونرصد سعر الدولار اليوم في البنوك وفق آخر تحديث على مواقعها الإلكترونية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.353 جنيه للشراء ، و 48.491 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.400 جنيه للشراء، و48.500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر48.420 جنيه للشراء، و48.520 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.800 جنيه للشراء، و48.900 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.400 جنيه للشراء، و48.500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.350 جنيه للشراء، و48.450 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.300 جنيه للشراء، و48.400 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 30.750 جنيه للشراء، و30.850 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى 48.870 جنيه للشراء، و48.970 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.500 جنيه للشرا، و 48.600 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدى أجريكول 48.420 جنيه للشراء، و48.520 جنيه للبيع.

سعر الدولار في HSBC اتش اس بى سى 48.400 جنيه للشراء، و48.500 جنيه للبيع.

سعر الدولار فيQNB الأهلي 48.400 جنيه للشراء، و48.500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 48.400 جنيه للشراء، و 48.500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 48.300 جنيه للشراء، و48.400 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 48.300 جنيه للشراء، و 48.400 جنيه للبيع.