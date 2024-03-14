قوات الاحتلال تعتقل وتعتدي على مواطنين فلسطينيين في نابلس والقدس

مع فجر رابع أيام شهر رمضان المبارك، تستمر قوات الاحتلال الغاشم، في أعمالها اللاإنسانية حيث قامت بالاعتداء على مواطنين في قرية اللبن الشرفية جنوب نابلس، وأصابت اثنين، فجر اليوم الخميس.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، ذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية إضافة إلى قوة راجلة اقتحمت القرية وتجولت في عدة مناطق، وتمركزت في وسط القرية، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها عرف من اصحابها ماجد ضراغمة ابو صلاح، ورسمي عويس، والشفيقين ماجد ومحمد السرحان، كما داهمت عمارتين تعود إحداهما للمواطن مصطفى النوباني، والأخرى للمولطن نائل ابو أحمد.

وأكدت مصادر في البلدة أن قوات الاحتلال سرقت مصاغا ذهبيا ومبلغا من المال من منزل المواطن ماجد ضراغمة ابو صلاح.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مواطنين خلال اقتحامها القرية، ما أدى لاصابتهما، وجرى نقل أحدهما لأحد المستشفيات، كما أجرت قوات الاحتلال عملية تفتيش واسعة في مقبرة القرية.

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أيضًا، شابين من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

واكدت مصادر محلية في البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت الشابين محمد ربيع، أمين سر حركة فتح، وحسن قريع، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال أطلقت خلالها الغاز السام المسيل للدموع بكثافة.