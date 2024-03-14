حركة فتح: إسرائيل كيان وظيفي يخدم مصالح الإدارة الأمريكية بالمنطقة (فيديو)

قال محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لـ حركة فتح، إن جزءا كبيرا أصبح يدرك أكثر من أي وقت مضى بأن إسرائيل هي كيان وظيفي يخدم الإدارة الأمريكية والنظم السياسية الغربية، وبالتالي ليس أكثر من وكيل وشركة تنفذ ما تريده الإدارات الأمريكية بما يخدم مصالحها بالمنطقة.

وأضاف عضو المجلس الثوري لـ حركة فتح، خلال مداخلة ببرنامج" ملف اليوم "، المذاع على فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن هناك تصريح واضح وصريح من الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه رغم ما قيل من خلافات مع إسرائيل فلا توجد إمكانية لوقف الإمداد بالتسليح الأمريكي للجيش الإسرائيلي.

وأشار عضو المجلس الثوري لـ حركة فتح إلى أن أي خلاف هو خلاف تكتيكي لا يمكن أن يرتقي لمرحلة استراتيجية مثل قطع الإمداد بالسلاح لاعتبار بأن الثلاث دوائر التي كانت تشكل خطرا وفق الخارطة الحربية لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي أولا المقاومة الفلسطينية، ثانيا حزب الله، ثالثا إيران.

المقاومة الفلسطينية اقتصرت على فصيل معين

وتابع عضو المجلس الثوري لـ حركة فتح:" فإذا كان هذا التدرج بالقوة الأضعف نظريا وهي المقاومة الفلسطينية التي اقتصرت على فصيل معين دون انضمام كل الفصائل بكل قوتها ومع ذلك 5 أشهر لم تستطع هذه المنظومة وهذا الكيان بما يسمى بالجيش الذي لا يقهر"