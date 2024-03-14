الحلقة الرابعة من مسلسل لحظة غضب| ناردين فرج تتورط مع صبا مبارك في مقتل محمد فرج

تظهر ناردين فرج في أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل لحظة غضب، صديقة قديمة لـ صبا مبارك، تقدم دورات لحياة زوجية أنجح.

ناريدن فرج تساعد صبا مبارك في اختفاء زوجها

تطلب صبا مبارك من ناردين فرج مساعدتها في الحصول على البدلة الخاصة بـ محمد شاهين التي لاحظت عليها بقعة من الد.م.

وبالفعل تساعدها ناردين فرج وتذهب لمنزل محمد شاهين بعد سرقة صبا مبارك لمفتاح منزله، لكنه يحضر في اللحظات الأخيرة، هل سيكشفها محمد فراج أم انها ستس

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب، بمحاولات صبا مبارك لاستيعاب ماحدث لزوجها، بعد إلقاء جثته في النهر، واستمرار شقيقه في البحث باستماتة عنه.

ساد الحزن حياة محمد شاهين شقيق محمد فراج بعد اختفاء الأخير، ويظهر حبه الشديد له في ظل تلك الظروف العصيبة

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم. كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.