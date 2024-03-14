محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير عام القوة متعددة الجنسيات

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، كل من اللواء ايفان ويليامز القائد المنهية ولايتة واللواء مايكل جارواى القائد الجديد للقوة متعددة الجنسيات، والوفد المرافق لهما، وذلك مساء اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، جاء ذلك اللقاء في اطار تبادل اللقاءات الودية بين المحافظة والقوة متعددة الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة جنوب سيناء، على توطيد العلاقة مع القوة متعددة الجنسيات واستمرار أوجه التعاون بينهما.

من جانبه قدم اللواء مايكل جارواى قائد القوة، الشكر والامتنان لمحافظ جنوب سيناء لحفاوة الاستقبال معرب عن سعادته بهذا اللقاء،

وأشادا بجمال مدينة شرم الشيخ والتطور الهائل التي شهدتة خلال الفترة الأخيرة والتي شهد بها العالم اجمع خاصة في كوب 27 ، فضلا على المشروعات المتميزة وخاصة في مجال المشروعات صديقة البيئة، والمثلث الاخضر، وكذا التطويرالكبير الجارى بمدينة سانت كاترين.

وقام قائد القوه متعددة الجنسيات بتوجية تهنئة خاصة للمحافظ لحصولة على درجة الدكتوراة في فلسفة الاستراتيجية القومية عن موضوع "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب".

وأثنى المحافظ، على هذه الزيارة مؤكدا على العلاقة الوثيقة بين المحافظة والقوه.