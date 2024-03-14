محافظ جنوب سيناء يترأس مؤتمر المتابعة الأسبوعي للأجهزة التنفيذية

تراس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء جلسه المتابعة الأسبوعية، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء ،بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومدير المديريات والادارات وعدد كبير من العاملين بالمحافظة.

واستهل المحافظ، اللقاء بتوجيه التهنئة للجميع بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، وزف بشرى للموظفين بصرف 500 جنيه، بالإضافة إلى شنطة او بون لمستلزمات غذائية، فضلا على السلع الغذائية المجانية للمستحقين وتضم (ارز وسكر وزيت ومكرونه) فضلا على وصول المساعدات لمستحقيها بالمدن والقرى والوديان بالإضافة الى توافر موائد الرحمن بكافه المدن وبخاصه مائده طور سيناء والتي يتم من خلالها توفير 500 وجبه افطار و500 وجبه سحور يوميا .

وأتاح المحافظ، لمدير مديرية الاوقاف الشيخ سيد يوسف غيط إعطاء نبذة ثقافيه دينيه لكيفيه اخراج الزكاه والصدقات خلال الشهر الكريم، كما اكد على اهميه تشجيع التكافل الاجتماعي ووضعه على اهميه الاولويات ، واكد على اهميه الاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى بشرم الشيخ بعد عيد الفطر المبارك.

وناقش اللقاء

عدد من الموضوعات خاصه بالمتابعة ومنها التوسع في انشاء حضانات طفوله مبكره بالمحافظة بعد ترشيح مساحات لانشاء حضارات جديده من فئه يوم لاربع سنوات وعرض موقف التامين الصحي الشامل بالمحافظة والإعلان عن بدء تنفيذ جائزه التميز الحكومي في دورتها الرابعة 2024 ، وكذا متابعة الاعمال الجاريه بتطوير المسرح الصيفي بطور سيناء والذي تم الانتهاء من 80% منه والاستعداد للافتتاح في 30 يونيو هذا العام