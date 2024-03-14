ورش فنية ولقاءات ضمن احتفالات ثقافة الفيوم بشهر رمضان 

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

جاء ذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

وفي نفس السياق، نفذ بيت ثقافة أبشواى، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم بعنوان "أهلا رمضان" بمدرسة أبوكساه الإعدادية، بإشراف وتدريب الفنان أحمد السيد فهمي، عبر فيها الطلاب في رسوماتهم عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان المبارك برسم عدد من فوانيس رمضان، والمسحراتي وغيرها من الفولكلور الشعبي للشهر الكريم.

فيما شهدت مكتبة قلمشاة محاضرة بعنوان "رمضان شهر الإحسان"، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ محمد عبد الفتاح أبو زيد قائلا أن شهر رمضان أوله رحمه وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، ويعرف الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تحدث أيضا عن زكاة الفطر والتي تطهر الصائم، وتفرض على الجميع دون إستثناء، وجعل الله أفضل الأعمال تقربا إلي الله سرور تدخله على قلب مسلم وذلك بالتقرب إلي الله بأعمال الخير مثل الصدقات، وموائد الرحمن، والشنط الرمضانية، ومساعدة الفقراء والمساكين، والحض على مكارم الأخلاق مثل الصدق والعفو والحياء والعفاف والإيثار، وصلة الأرحام.

"صور من أكتوبر".. ورشة حكي بفرع ثقافة الفيوم

واحتفاء بيوم الشهيد، عقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكى لقصة "صور من أكتوبر" بقلم أمير سعيد النجار، قدمتها رضا محمد عبد الوهاب أمينة المكتبة، قالت خلالها أن يوم الشهيد هو مناسبة لتكريم الشهداء ممن قدموا أرواحهم في سبيل الوطن والدفاع عنه، وتخليدا لذكراهم، ويحق للشهيد أن نتذكره دائما فى جميع المناسبات، فالشهداء ليسوا أرقاما أو أسماء بل هم قصص وحكايات لأبطال عظماء قاموا بالدفاع وصون كرامتنا بين الشعوب، مؤكدة أنه يجب علينا تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الشهداء كي يفتخروا بأبطالهم، ويقتدوا بمسيرتهم.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التى ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.