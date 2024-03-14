مسلسل لحظة غضب| الشكوك تحوم حول صبا مبارك في اختفاء محمد فراج

تشهد الحلقة الرابعة من مسلسل لحظة غضب محاولات صبا مبارك للعودة إلى حياتها الطبيعية والتعامل بسلاسة مع اختفاء محمد فراج.

محمد شاهين يشك في صبا مبارك

يبدأ محمد شاهين في شكوكه حول صبا مبارك خاصةً بعد التعامل بطبيعية مع اختفاء زوجها، فهو لايستطيع استكمال حياته وهو لايعلم أين أخيه.

على جانب آخر تذهب صبا مبارك لابن محمد شاهين الذي شاهد جثمان محمد فراج داخل المطبخ، وانتابته حالة من الهلع والكوابيس ليلًا، مما يثير استغراب والدته في اهتمام صبا مبارك المفاجىء بمروان.

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب، بمحاولات صبا مبارك لاستيعاب ماحدث لزوجها، بعد إلقاء جثته في النهر، واستمرار شقيقه في البحث باستماتة عنه.

ساد الحزن حياة محمد شاهين شقيق محمد فراج بعد اختفاء الأخير، ويظهر حبه الشديد له في ظل تلك الظروف العصيبة

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

من المتوقع أن نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم. كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

أبطال مسلسل لحظة غضب مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.