حزب المؤتمر المعارض في غانا..يخطط لاستخدام طائرات درون بالقرب من مراكز الاقتراع يثير جدلًا

رفضت الهيئة الانتخابية في غانا، خطة حزب المعارضة الرئيسي لاستخدام طائرات بدون طيار خلال الانتخابات المقبلة.

ويقول المؤتمر الوطني الديمقراطي، إن استخدام الطائرات بدون طيار سيهدف إلى منع حدوث مخالفات محتملة في الانتخابات العامة في ديسمبر كانون الأول.

لكن مفوضية الانتخابات، قالت إن مثل هذه الخطوة ستتعارض مع البروتوكولات الأمنية وتعرض سرية عملية التصويت للخطر.

ولغانا تاريخ من الانتخابات المتقاربة ولكن السلمية.

سيشهد شهر ديسمبر انتخاب رئيس جديد مع تنحي نانا أكوفو أدو بعد إكمال فترة ولايته الثانية.

ومن المتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية سباقا بين نائب الرئيس الحالي محمدو باوميا من الحزب الوطني الجديد وجون ماهاما من مؤتمر الحوار الوطني الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 2012 و2017. وكان أيضا المرشح الخاسر في انتخابات 2020.

وزعم ماهاما، أن هناك بالفعل خططا لتزوير التصويت لصالح الحزب الوطني التقدمي، لكن كلا من اللجنة الانتخابية والحزب الوطني الحاكم نفيا هذا الادعاء.

يوم الاثنين ، كشف مسؤول كبير في NDC عن خطط لنشر طائرات بدون طيار في المنطقة المحيطة بالعاصمة أكرا ، في محاولة لتعزيز مراقبة الانتخابات.

وقال إيمانويل ني آشي مور إن الخطة كانت جزءا من استراتيجية لتأمين أكثر من مليوني صوت للحزب في المنطقة ، والتي يعتقدون أنها ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات.

ونقل عن مور قوله "في الأسبوع المقبل، سنقوم بتدريب المديرين التنفيذيين للدوائر الانتخابية على كيفية استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة ما يحدث خلال الانتخابات".

ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول النشر المزمع للطائرات بدون طيار لكنه شدد على التزام الحزب بتأمين جميع الموارد اللازمة لعملية انتخابية سلسة.

ومع ذلك، عارض مدير الخدمات الانتخابية في البلاد سيريبور كوايكو هذه الخطوة، قائلا إنها قد تعرض خصوصية الناخبين وأمنهم للخطر.

وقال كوايكو إن اللجنة لم تتلق بعد طلبا رسميا من الحزب بشأن نشر طائرات بدون طيار.

وقال "عليهم أن يتقدموا بطلبات لكن سيكون من الصعب جدا على مفوضية الانتخابات أو الشرطة الموافقة على استخدام الناس للطائرات بدون طيار في مراكز الاقتراع".

مراكز الاقتراع مناطق أمنية ونريد ضمان سرية الاقتراع".

لكن مصطفى غباندي، نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، قال إن الحزب سيلتزم بصرامة بجميع القواعد الانتخابية الموضوعة من خلال تحليق الطائرات بدون طيار خارج مناطق التصويت.

وحث ماهاما، المصمم على العودة بعد هزيمة 2020، أعضاء المعارضة على توخي الحذر طوال العملية الانتخابية.

وأبقى مرشح المعارضة على جين نانا أوبوكو أجيمانغ، وزيرة التعليم السابقة، كنائبة له.

لقد هيمن مؤتمر الحوار الوطني والحزب الوطني على السياسة الغانية منذ عام 1992، ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسة شديدة.