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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي مهلبية بالقهوة والكريمة وتمتعي بحلوى لذيذة

مهلبية بالقهوة
مهلبية بالقهوة

مهلبية بالقهوة والكريمة من الحلويات اللذيذة والمفضلة لعشاق القهوة، فتحتوي على مسحوق القهوة مع كريمة الخفق ومكونات آخرى، نقدمها لك بالتفاصيل خلال السطور التالية.


 

طريقة عمل مهلبية بالقهوة والكريمة

المقادير

- حليب : كوب (سائل)


 

- ماء : كوب


 

- سكر : 3 ملاعق كبيرة


 

- نشاء : ملعقتان كبيرتان


 

- قهوة سريعة الذوبان : 3 ملاعق كبيرة


 

- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة، للتزيين)


 

طريقة التحضير

1. نذوب القهوة والنشا في نصف كوب من الماء ونحرك جيدا حتى يذوب الخليط.
 

2. نضيف باقى الماء على الحليب مع السكر ونضعه في قدر على النار ونحرك باستمرار حتى يغلي ويصبح متماسك.
 

3. نصب المزيج في أكواب ويترك في الثلاجة حتى يبرد تماماً.

 

4. عند التقديم نزين بالكريمة بواسطة كيس وممكن أن ننثر الشوكولاتة أو القهوة على الوجه.

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