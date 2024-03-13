الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طرق استخراج جواز السفر والرسوم المطلوبه

بوابة الوفد الإلكترونية

يتسال عدد كبير من المواطنين عن طريقة استخراج جواز سفر والاوراق المطلوبه للعام الجارى 2024 ، تسهيلا علي المواطنين للسفر إلي الخارج، دون الوقوع في أخطاء مكاتب السفر. 

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اوراق استخراج جواز سفر 2024

  1. صورة البطاقة
  2. شهادة الميلاد لمن هم دون الـ 16 عاماً
  3. 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6
  4. وبالنسبة للذكور، ستحتاج إلى شهاد الجيش سارية غير منتهية المدة، وصورة منها.

 

في حال الحاجه الي  اثبات اي بيانات اخري علي الباسبور يجب اثباتها في بطاقة الرقم القومي اولا.

 

كما حددتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بـ 950 جنيهاً للعادي بانتظار 8 ايام، او  1010 جنية للمستعجل بعد يومين انتظار، وتستمر صلاحية جواز السفر لمدة 7 سنوات من تاريخ استخراجه .
 

خطوات استخراج جواز سفر مميكن

  1. - الذهاب إلى قسم الجوازات المختص حسب محل الإقامة
  2. - كتابة البيانات بخط مقدم الطلب وسحب نموذج 29 جوازات
  3. - تقديم اوراق استخراج جواز السفر المطلوبة
  4. - دفه رسوم استخراج جواز السفر
  5. - استلام الإيصال لإستلام جواز السفر به

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