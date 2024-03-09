خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

مخالفات المرور.. يبحث الكثير من المواطنين عن طرق دفع مخالفات المرور، حيث تتيح النيابة العامة عبر موقعها الرسمي خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، بالرقم القومي لمالك السيارة.

حملة مرورية

يأتى ذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وميكنة المؤسسات والهيئات الحكومية، للتسهيل على المواطنين ولتجنب المقار الحكومية المزدحمة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من المنزل

زيارة موقع النيابة العامة من هـنــــا.

ثم الدخول على أيقونة بيانات المرور.

ثم اختر الاستعلام عن مخالفات المركبات.

ثم ادخل الرقم القومي الخاص بك.

أدخل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام ثم الحروف.

حملة مرورية

اضغط على إجمالي مخالفات المرور، لظهور الرسوم المقرر دفعها.

خدمة الاستعلام عن مخالفات المرورأون لاين:

وقد وفرت بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، برقم اللوحة للسيارة، ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها في القطاعات المختلف، وذلك باتباع التالي:

الدخول على بوابة مصر الرقمية من هـنـــا.

ثم اختيار على أيقونة مركباتي.

اضغط على «الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة».

اختر بدء الخدمة.

اكتب الرقم الخاص بالسيارة للاستعلام.