الإعلام الإسرائيلي يكشف مخطط الاحتلال تجاه رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يخطط لتوجيه جزء كبير من 1.4 مليون نازح فلسطيني محاصرين في رفح نحو “جزر” في وسط القطاع، قبل عملية برية مخطط لها في مدينة رفح أقصى الجنوب.



وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري إن نقل الأشخاص الموجودين في رفح إلى المناطق المحددة، والذي سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية، هو جزء أساسي من استعدادات الجيش لغزوه المتوقع لرفح.

وأوضح أن هذه الجزر ستوفر السكن المؤقت والغذاء والمياه وغيرها من الضروريات للفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم.

ولم يذكر متى سيتم إخلاء رفح، ولا متى سيبدأ الهجوم على المدينة، لكنه قال إن إسرائيل تريد أن يكون التوقيت مناسباً من الناحية العملياتية.